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За год в Екатеринбурге только шесть больниц стали оформлять электронные больничные

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. По состоянию на 14 мая 2018 года в Екатеринбурге только шесть медучреждений начали выдавать электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН), рассказала сегодня в ходе публичного обсуждения правоприменительной практики Росздравнадзора управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц.



По ее словам, переход от бумажных к электронным листам нетрудоспособности начался в Свердловской области 1 июля 2017 года. За это время в регионе выдали свыше 4,1 тыс. ЭЛН, но только 81 из них — медучреждения Екатеринбурга. Среди них ЦГБ № 7 (48 ЭЛН), ЦГБ № 3 (21), ЦГКБ № 23 (5), ЦГБ № 20 (5), ЦГБ № 2 (1) и ДГКБ № 1 (1).



«В настоящее время особое внимание уделяется переходу на электронный листок нетрудоспособности. Эта задача поставлена председателем правительства РФ и внедряется на всех территориях Российской Федерации. На территории Свердловской области процесс идет пока медленными темпами, нас не особо устраивает ситуация», ― рассказала Елена Альшиц.



Среди лидеров региона по выдаче ЭЛН Верхне-Пышминская ЦГБ (484 ЭЛН), Камышловская ЦРБ (471), Полевская ЦГБ (382), Каменск-Уральская ГБ (234), Слободо-Туринская РБ (189), Сухоложская РБ (156).



Всего в Свердловской области выдают листки нетрудоспособности около 350 медорганизаций. Планируется, что к 2020 году регион полностью перейдет на ЭЛН.

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