Интернет берет больничный

К 2020 году Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования планирует исключить работодателей из процесса выплат возмещений гражданам в связи с временной нетрудоспособностью. Для реализации проекта региону следует перейти от бумажных листов нетрудоспособности к электронным. Однако пока свердловские медучреждения не спешат подключаться к специальной информационной системе, а в Екатеринбурге готовность работать по новым правилам показали всего шесть больниц.По данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ, в 2017 году медучреждения региона оформили 1,7 млн листов нетрудоспособности (ЛН), 41,2% из них специалисты фонда проверили. Экспертиза выявила, что свыше 12 тыс. ЛН в 2017 году были выданы с несоблюдением действующего законодательства, в том числе 656 больничных — с нарушениями финансового плана на сумму свыше 1,8 млн руб.Несмотря на то, что год от года количество больничных, выданных с несоблюдением требований, снижается, суммы финансовых нарушений практически остаются на одном уровне. Так, в 2015 году показатель составлял чуть менее 2 млн руб., а в 2016-м — 1,6 млн руб.Нивелировать выдачу больничных с нарушениями позволит переход на электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН), считает управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц. Свердловская область приступила к реализации проекта 1 июля 2017 года, однако пока медучреждения не слишком активно участвуют в процессе.«В настоящее время особое внимание уделяется переходу на электронный листок нетрудоспособности. Эта задача поставлена председателем правительства РФ и внедряется на всех территориях Российской Федерации. На территории Свердловской области процесс идет пока медленными темпами, нас не особо устраивает ситуация», ― рассказала Елена Альшиц.По ее словам, за II полугодие 2017 года медучреждения Свердловской области оформили всего 665 электронных листов нетрудоспособности, а с начала этого — уже 3 тыс. 480 ЭЛН. При этом большую часть из них выдали несколько больниц из муниципалитетов: Верхне-Пышминская ЦГБ (484 ЭЛН), Камышловская ЦРБ (471), Полевская ЦГБ (382), Каменск-Уральская ГБ (234), Слободо-Туринская РБ (189), Сухоложская РБ (156). На фоне муниципалитетов Екатеринбург явно отстает: в городе лишь шесть медучреждений выдают ЭЛН. При этом ни в одном из них количество выписанных электронных больничных не превысило 50.К 2020 году Свердловская область должна не только полностью перейти на электронные листы нетрудоспособности, но и исключить работодателей из процесса возмещения временно нетрудоспособным гражданам выплат от ФСС.«Переход на электронный больничный лист — это первый этап перехода Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования на прямые выплаты гражданам, минуя работодателя. В Свердловской области этот проект будет реализован к 2020 году, когда страховщик — Фонд социального страхования — будет перечислять возмещение в случае временной нетрудоспособности напрямую застрахованному лицу, а не через страхователя — ту организацию, в которой работает застрахованное лицо», ― пояснила Елена Альшиц.Президент Ассоциации медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев считает, что реформа избавит работодателей, особенно в среде малого и среднего бизнеса, от дополнительной нагрузки на бухгалтерию. Кроме того, вполне возможно, что гражданам будет удобнее решать спорные вопросы напрямую с фондом.«Идет работа по распространению логики «одного окна». Тут только можно порадоваться — убирается лишнее звено, которое в этом никак не заинтересовано. В принципе, сейчас, когда работают различные электронные кабинеты — тот же сайт Госуслуг — и продолжается распространение компьютеризации, спорить с государством зачастую гораздо удобнее и комфортнее, чем с бухгалтерией родного предприятия. Где-то — и это очень часто сейчас — бухгалтерская работа отдана на аутсорсинг другим организациям, у малого бизнеса бухгалтера часто сидят «на дому», ― прокомментировал Максим Стародубцев.Однако эффективность проекта упирается в то, как он будет реализован на практике. Пока пассивность медучреждений во внедрении ЭЛН тормозит процесс перехода на прямые выплаты. Из-за этого сложно представить, действительно ли для граждан и работодателей реформа пойдет на благо.