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Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро снизился на 8 коп.

УрБК, Москва, 15.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 15 коп., до 61,92 руб., евро снизился на 8 коп., до 73,86 руб.

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