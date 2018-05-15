Новости дня
Екатеринбургскую компанию «Ассоль» оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупа сотрудника РЖД
15 май 2018 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Тюменская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны екатеринбургского ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Ассоль».
«С октября 2013 по август 2014 года директор предприятия перечислил начальнику грузового района Войновского производственного участка Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» 40 тыс. руб. Незаконное вознаграждение предназначалось управленцу за содействие в организации своевременного вывоза контейнеров с территории грузового двора», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
В отношении фирмы было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья судебного участка № 8 Чкаловского судебного района Екатеринбурга назначил компании наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб.
Свердловский областной суд оставил это решение без изменений.
«С октября 2013 по август 2014 года директор предприятия перечислил начальнику грузового района Войновского производственного участка Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» 40 тыс. руб. Незаконное вознаграждение предназначалось управленцу за содействие в организации своевременного вывоза контейнеров с территории грузового двора», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
В отношении фирмы было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья судебного участка № 8 Чкаловского судебного района Екатеринбурга назначил компании наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб.
Свердловский областной суд оставил это решение без изменений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компанию «Уралгоршахткомплект» оштрафовали на 1 млн рублей за взятку
- В Екатеринбурге транспортную компанию «Ассоль» оштрафовали на 1 млн рублей
- В Магнитогорске ФАС оштрафовала «Бумеранг» за незаконное вознаграждение
- В Кировграде стоматологическую клинику «Дентакс» оштрафовали на 1 млн рублей
- За попытку подкупа должностного лица ООО «Крона» оштрафовано на 1 млн. рублей