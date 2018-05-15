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Екатеринбургскую компанию «Ассоль» оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупа сотрудника РЖД

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Тюменская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны екатеринбургского ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Ассоль».



«С октября 2013 по август 2014 года директор предприятия перечислил начальнику грузового района Войновского производственного участка Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» 40 тыс. руб. Незаконное вознаграждение предназначалось управленцу за содействие в организации своевременного вывоза контейнеров с территории грузового двора», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.



В отношении фирмы было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья судебного участка № 8 Чкаловского судебного района Екатеринбурга назначил компании наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб.



Свердловский областной суд оставил это решение без изменений.

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