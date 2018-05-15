Рынок труда: территориальный дисбаланс

Экономический кризис усилил территориальную несбалансированность на рынке трудовых ресурсов Среднего Урала. В настоящее время распределение производительных сил в регионе характеризуется концентрацией спроса и предложения в областном центре. Поэтому ситуация на рынке труда Екатеринбурга намного лучше, чем в других городах и муниципальных образованиях Среднего Урала.По состоянию на 1 мая 2018 года, официальный уровень безработицы в Свердловской области составляет 1,15%, говорится в аналитической справке регионального департамента по труду и занятости.При этом в Екатеринбурге показатель составляет 0,5%. То есть доля безработных в областном центре более чем в два раза ниже среднеобластного уровня.В малых муниципалитетах ситуация заметно хуже. В зоне действия Североуральского центра занятости уровень безработицы составляет 3,15%, Ирбитского — 3,02%, Туринского — 2,71%, Артинского — 2,65%, Режевского — 2,06%, Краснотурьинского — 1,93%, Каменск-Уральского — 1,79%, Невьянского — 1,59%, Нижнетуринского — 1,56%, Новоуральского — 1,45%, Лесного — 1,08%.В Свердловской области есть примеры муниципалитетов, где безработица не превышает 1%. В частности, в Нижнем Тагиле и Горнозаводском МО показатель составляет 0,57%. Однако такие случаи носят единичный характер. В большинстве свердловских муниципалитетов официальный уровень безработицы в 3-4 раза выше, чем в областном центре.Аналогичная ситуация отмечается в структуре предложения. По данным регионального департамента по труду и занятости, на 1 мая в Свердловской области насчитывается 32 тыс. 256 вакансий. Из них практически половина относится к Екатеринбургу (15 тыс. 120 единиц). Хотя в региональном центре проживает только треть от общей численности населения региона.В результате в Екатеринбурге на одного безработного в среднем приходится 4,2 вакансии, в среднем по региону — только 1.Аналитики выделяют несколько причин территориальной несбалансированности трудовых ресурсов. Ключевая из них — отсутствие или слабая выраженность диверсификации экономики в отдельных муниципальных образованиях. Прекращение функционирования или задержки по зарплатам на крупных комбинатах, являющихся градообразующими, способны вызвать взрывной рост социальной напряженности не только в самом городе, но и в регионе в целом. Рынок труда в этих муниципалитетах существенно более сжат, нежели в крупных городах, где у людей есть кое-какой выбор.Еще одна причина территориального дисбаланса — острый дефицит рабочих мест в сельской местности.«Ситуация в сельском хозяйстве ничем не лучше, чем в промышленности. Агрохолдингов, которые могли бы похвастаться высокой культурой производства, достойными зарплатами и хорошими условиями труда, совсем немного. В такой ситуации удержать молодежь «на селе» становится нереальной задачей», — считает аналитик Группы «Финам» Алексей Коренев.В результате многие жители деревень и малых городов вынуждены уезжать в Екатеринбург в поисках работы. В своих населенных пунктах они не имеют никаких возможностей для самореализации.«Многие люди просто не хотят уезжать. Но из-за отсутствия рабочих мест в своем городе они вынуждены это сделать. Если рассматривать нашу область, то показателен пример Екатеринбурга. Сюда приезжают люди со всех окрестных территорий. Каждое утро можно наблюдать большой поток автотранспорта», — рассказал вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Мазуркевич.Можно констатировать, что относительно благоприятная ситуация на рынке труда Екатеринбурга сглаживает негативные тенденции в других свердловских муниципальных образованиях. В некоторых из них уровень безработицы заметно превышает средний показатель по области. Местные жители, которые потеряли работу из-за ограниченности рынка трудовых ресурсов, как правило, не могут оперативно найти альтернативный источник доходов. Это создает риски нового витка социальной напряженности.