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Госдума приняла закон о направлении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов

УрБК, Москва, 15.05.2018. Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о направлении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в дорожные фонды регионов. Документ предполагает внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.



Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В первом чтении документ был рассмотрен Государственной думой 3 апреля 2018 года.



Согласно изменениям, которые вносит принятый закон в Бюджетный кодекс, штрафы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения, в том числе выявленные с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, будут учитываться для формирования региональных дорожных фондов.



Как отмечается в пояснительной записке, требование направлять бюджетные ассигнования региональных дорожных фондов в размере, эквивалентном величине доходов от штрафов, на обеспечение безопасности дорожного движения после принятия законодательной инициативы будет обеспечено посредством внесения регионами соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок формирования и использования бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов.

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