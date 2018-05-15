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Госдума приняла закон о направлении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды регионов
15 май 2018 (15:41)
УрБК, Москва, 15.05.2018. Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о направлении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в дорожные фонды регионов. Документ предполагает внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В первом чтении документ был рассмотрен Государственной думой 3 апреля 2018 года.
Согласно изменениям, которые вносит принятый закон в Бюджетный кодекс, штрафы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения, в том числе выявленные с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, будут учитываться для формирования региональных дорожных фондов.
Как отмечается в пояснительной записке, требование направлять бюджетные ассигнования региональных дорожных фондов в размере, эквивалентном величине доходов от штрафов, на обеспечение безопасности дорожного движения после принятия законодательной инициативы будет обеспечено посредством внесения регионами соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок формирования и использования бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В первом чтении документ был рассмотрен Государственной думой 3 апреля 2018 года.
Согласно изменениям, которые вносит принятый закон в Бюджетный кодекс, штрафы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения, в том числе выявленные с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, будут учитываться для формирования региональных дорожных фондов.
Как отмечается в пояснительной записке, требование направлять бюджетные ассигнования региональных дорожных фондов в размере, эквивалентном величине доходов от штрафов, на обеспечение безопасности дорожного движения после принятия законодательной инициативы будет обеспечено посредством внесения регионами соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок формирования и использования бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов.
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