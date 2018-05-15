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Объем выдач кредитов на рефинансирование в УБРиР вырос в четыре раза
15 май 2018 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. За первые 4 месяца 2018 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) объем выдач кредитов на рефинансирование увеличился в четыре раза и составил более 527 млн руб.
Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, лидерами (с января по апрель) по динамике роста стали Пермь, Тюмень и Уфа, а по суммам — Екатеринбург (+Свердловская область), Санкт-Петербург и также Уфа.
Кроме того, в банке отмечают пятикратный рост количества заявок на рефинансирование. С начала года было оформлено на погашение действующих обязательств перед другими кредиторами более 800 займов, и почти половина только за апрель.
Этот месяц стал рекордным по объемам выданных кредитных средств: больше всего было перечислено клиентам в Екатеринбурге и Свердловской области (65 млн руб.), в Санкт-Петербурге (31,5 млн руб.) и в Уфе (25 млн руб.). При этом с начала года наибольший рост объемов выдач отметился в Перми (в 14 раз), в Тюмени (в 11 раз), и в Уфе (в 7 раз).
Сумма кредита также немного увеличилась: в прошлом месяце средний размер ссуды составлял 655 тыс. руб., что на 5% больше январских показателей.
Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, лидерами (с января по апрель) по динамике роста стали Пермь, Тюмень и Уфа, а по суммам — Екатеринбург (+Свердловская область), Санкт-Петербург и также Уфа.
Кроме того, в банке отмечают пятикратный рост количества заявок на рефинансирование. С начала года было оформлено на погашение действующих обязательств перед другими кредиторами более 800 займов, и почти половина только за апрель.
Этот месяц стал рекордным по объемам выданных кредитных средств: больше всего было перечислено клиентам в Екатеринбурге и Свердловской области (65 млн руб.), в Санкт-Петербурге (31,5 млн руб.) и в Уфе (25 млн руб.). При этом с начала года наибольший рост объемов выдач отметился в Перми (в 14 раз), в Тюмени (в 11 раз), и в Уфе (в 7 раз).
Сумма кредита также немного увеличилась: в прошлом месяце средний размер ссуды составлял 655 тыс. руб., что на 5% больше январских показателей.
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