Новости дня

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

УрБК, Москва, 15.05.2018. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. В поддержку проекта проголосовали все думские фракции, сообщает «Коммерсантъ».



Законопроект был внесен 13 апреля. В нем прописываются 16 мер, которые могут вводить президент и правительство РФ в ответ на антироссийские санкции, в их числе — запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.



Ожидается, что ко второму чтению документ претерпит существенные изменения. Серьезные замечания к нему высказало государственно-правовое управление президента РФ, которое и помогло скорректировать его для дальнейшего принятия. Изначально в администрации президента выступали против принятия документа даже в первом чтении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: