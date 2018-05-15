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Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
15 май 2018 (15:03)
УрБК, Москва, 15.05.2018. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. В поддержку проекта проголосовали все думские фракции, сообщает «Коммерсантъ».
Законопроект был внесен 13 апреля. В нем прописываются 16 мер, которые могут вводить президент и правительство РФ в ответ на антироссийские санкции, в их числе — запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
Ожидается, что ко второму чтению документ претерпит существенные изменения. Серьезные замечания к нему высказало государственно-правовое управление президента РФ, которое и помогло скорректировать его для дальнейшего принятия. Изначально в администрации президента выступали против принятия документа даже в первом чтении.
Законопроект был внесен 13 апреля. В нем прописываются 16 мер, которые могут вводить президент и правительство РФ в ответ на антироссийские санкции, в их числе — запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
Ожидается, что ко второму чтению документ претерпит существенные изменения. Серьезные замечания к нему высказало государственно-правовое управление президента РФ, которое и помогло скорректировать его для дальнейшего принятия. Изначально в администрации президента выступали против принятия документа даже в первом чтении.
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