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«МегаФон» обеспечил связью «Екатеринбург Арену»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. «МегаФон» установил на «Екатеринбург Арене» самую масштабную на Урале базовую станцию, мощность которой превышает девять типовых объектов сотовой связи, сообщает пресс-служба оператора.



Одновременно выходить в интернет на высокой скорости смогут 13 тыс. человек — больше, чем треть зрителей полностью заполненной площадки.



Общий вес размещенного оператором оборудования превышает 3,5 т. По массе это сравнимо с четырьмя футбольными командами. Оно расположено по всему периметру чаши стадиона и в подтрибунных помещениях, чтобы обеспечивать стабильной связью каждый сектор и зрительское место.



«Качество связи тоже влияет на впечатление зрителей от матчей, и это будет особенно важно во время международных игр. Поэтому наша задача — удивить гостей и жителей города высокими скоростями. Базовая станция «Арена» поддерживает стандарт LTE-Advanced, который может разогнать мобильный интернет до 300 Мбит/с. Объект уже доказал, что справится с десятикратной нагрузкой и сохранит достойную скорость передачи данных», — отмечает директор по эксплуатации сети «МегаФона» на Урале Владимир Глухов.



На тестовом матче «Амкар» — «Урал» инженеры оператора провели замеры работы мобильных услуг в реальных условиях: на стадионе присутствовали более 20 тыс. человек, но мобильный интернет «летал» со скоростью 260 Мбит/с.



Сумма вложений «МегаФона» только в инфраструктуру центрального стадиона превышает 75 млн руб. Установленная indoor базовая станция останется на «Екатеринбург Арене» и после проведения главного турнира этого лета.



«МегаФон» также улучшил покрытие и качество предоставляемых услуг мобильной связи на трех тренировочных площадках — спорткомплексах «Калининец», «Ермак» и стадионе «Уралмаш», отеле «Хаятт Ридженси», железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту Кольцово и на туристических маршрутах.

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