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В Екатеринбурге перед судом предстанут арбитражные управляющие по обвинению в вымогательстве
15 май 2018 (13:53)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух арбитражных управляющих, обвиняемых в вымогательстве при ведении процедуры банкротства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как полагает следствие, один из обвиняемых решил повлиять на учредителя строительной компании, которая в июне 2016 года была признана банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. Для этого он привлек члена Ассоциации профессиональных арбитражных управляющих. Впоследствии он получил временные административные функции в компании, которая выступала за банкротство строительной фирмы. Одновременно с этим член ассоциации стал конкурсным управляющим в организации-банкроте.
В феврале 2017 года член ассоциации арбитражных управляющих встретился с учредителем строительной компании и убедил ее, что он контролирует все дело о банкротстве и может увеличить размер убытков организации.
За выход из процедуры банкротства конкурсный управляющий потребовал 5 млн руб. В качестве альтернативы он предложил выплачивать ему ежемесячно по 300 тыс. руб. за покровительство. Затем эта сумма была снижена до 150 тыс. руб. В итоге с февраля по май 2017 года конкурсный управляющий получил от учредителя 450 тыс. руб.
«Кроме того, обвиняемые высказали требование учредителю за свои услуги по подписанию и в последующем утверждению в Арбитражном суде мирового соглашения передать им 1,5 млн руб., угрожая в случае отказа в передаче денег уклонится от утверждения в суде мировое соглашение», — говорится в сообщении.
Деньги должны были передать по частям — по 750 тыс. руб. При получении второй половины средств член ассоциации арбитражных управляющих был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Арбитражным управляющим предъявлено обвинение по части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряженный с вымогательством предмета подкупа и совершенный в крупном размере» и части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряженный с вымогательством предмета подкупа в особо крупном размере».
Как полагает следствие, один из обвиняемых решил повлиять на учредителя строительной компании, которая в июне 2016 года была признана банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. Для этого он привлек члена Ассоциации профессиональных арбитражных управляющих. Впоследствии он получил временные административные функции в компании, которая выступала за банкротство строительной фирмы. Одновременно с этим член ассоциации стал конкурсным управляющим в организации-банкроте.
В феврале 2017 года член ассоциации арбитражных управляющих встретился с учредителем строительной компании и убедил ее, что он контролирует все дело о банкротстве и может увеличить размер убытков организации.
За выход из процедуры банкротства конкурсный управляющий потребовал 5 млн руб. В качестве альтернативы он предложил выплачивать ему ежемесячно по 300 тыс. руб. за покровительство. Затем эта сумма была снижена до 150 тыс. руб. В итоге с февраля по май 2017 года конкурсный управляющий получил от учредителя 450 тыс. руб.
«Кроме того, обвиняемые высказали требование учредителю за свои услуги по подписанию и в последующем утверждению в Арбитражном суде мирового соглашения передать им 1,5 млн руб., угрожая в случае отказа в передаче денег уклонится от утверждения в суде мировое соглашение», — говорится в сообщении.
Деньги должны были передать по частям — по 750 тыс. руб. При получении второй половины средств член ассоциации арбитражных управляющих был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Арбитражным управляющим предъявлено обвинение по части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряженный с вымогательством предмета подкупа и совершенный в крупном размере» и части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряженный с вымогательством предмета подкупа в особо крупном размере».
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