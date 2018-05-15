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В Екатеринбурге с 21 мая начнутся опрессовки

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Екатеринбурге с 21 мая 2018 года начнутся гидравлические испытания сетей теплоснабжения, сообщает официальный портал города.



На сетях АО «Екатеринбургской теплоснабжающей компании» с 23.00 21 мая до 07.00 22 мая 2018 года будут проводиться гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением с прекращением подачи горячего водоснабжения.



С 00.00 часов 23 мая и до 06.00 24 мая энергетики проведут гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения.



С 09.00 и до 17.00 25 мая на Уралмаше проведут гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей повышенным давлением с ограничением горячего водоснабжения.



До начала всех гидравлических испытаний, температура горячей воды будет понижена. После завершения опрессовок горячее водоснабжение будет производиться по подающим трубопроводам.

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