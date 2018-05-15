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Киев отозвал консула в Гамбурге из-за антисемитских высказываний

Киев отозвал консула в Гамбурге Василия Марущинца из-за его антисемитских высказываний в соцсетях. Об этом в эфире телеканала ATR рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.



«Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь. Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет», — отметил он.



Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила телеканалу «112 Украина», что «для нас абсолютно неприемлемы такие высказывания, если они имеют место среди нашего дипкорпуса. Мы сделаем выводы на будущее», — сказала она.



На публикации Марущинца обратил внимание блогер Анатолий Шарий. Он указал на высказывания консула на его странице в Facebook.

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