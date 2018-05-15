Дайджест
Надежда Савченко обратилась с просьбой к Путину
15 май 2018 (13:06)
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Гордон».
После заседания Шевченковского районного суда Киева Савченко сказала, что не считает себя кандидатом на обмен удерживаемыми лицами, но обращается к Путину с просьбой о содействии.
«Вы видите, что процесс обмена стоит с тех пор, как Служба безопасности Украины начала воевать с волонтерами, с «Офицерским корпусом» [Владимира] Рубана, которые помогали и у которых были контакты… Обмены заполитизировались и встали в ступор», — сказала она.
После заседания Шевченковского районного суда Киева Савченко сказала, что не считает себя кандидатом на обмен удерживаемыми лицами, но обращается к Путину с просьбой о содействии.
«Вы видите, что процесс обмена стоит с тех пор, как Служба безопасности Украины начала воевать с волонтерами, с «Офицерским корпусом» [Владимира] Рубана, которые помогали и у которых были контакты… Обмены заполитизировались и встали в ступор», — сказала она.
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