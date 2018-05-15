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В КНДР начали демонтаж ядерного полигона

Северная Корея начала демонтаж сооружений на ядерном полигоне Пунгери. Об этом сообщает портал 38 North со ссылкой на отчет исследовательской группы из Университета имени Джонса Хопкинса.



Аналитики изучили спутниковые снимки от 7 мая, и обнаружили значительные изменения по сравнению с прошлой съемкой. За это время было снесено несколько ключевых зданий, разобраны железнодорожные пути, ведущие в горную часть комплекса, также видны несколько опрокинутых вагонеток.



При этом входы в туннели остаются открытыми, несколько «значимых сооружений» также остались нетронутыми. Эксперты полагают, что это сделано в связи с предстоящими мероприятиями по публичному закрытию Пунгери в период с 23 по 25 мая.

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