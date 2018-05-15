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Благотворительный фонд «Металлург» стал лауреатом конкурса «Меняющие мир»

УрБК, Магнитогорск, 15.05.2018. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский металлургический комбинат) стал лауреатом XV областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир». О этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



В 2018 году в конкурсе приняли участие 40 организаций, в том числе 13 крупных компаний, 3 средних и 14 малых организаций (из них 1 индивидуальный предприниматель), а также 10 некоммерческих организаций. Конкурсная комиссия признала победителями 31 компанию в четырех номинациях конкурса.



В номинации «Благотворительная деятельность некоммерческих организаций» в число победителей вновь вошел магнитогорский благотворительный фонд «Металлург», который вот уже на протяжении почти трех десятков лет оказывает социальные и медицинские услуги малообеспеченным категориям граждан города Магнитогорска и прилегающих сельских районов.



«Сотрудники и волонтеры фонда обслуживают около 60 тыс. малообеспеченных граждан. При поддержке ММК и других промышленных предприятий Магнитогорска и Челябинской области реализуются многочисленные благотворительные программы фонда, такие как «Забота», «Луч надежды», «XXI век — детям Южного Урала», «Одаренные дети Магнитки». Эти программы направлены на поддержку материнства, отцовства и детства, охрану здоровья, нравственного и эстетического воспитания детей и подростков, повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения. Фактические затраты фонда на реализацию благотворительных программ в 2017 году превысили 660 млн руб.», — говорится в сообщении.

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