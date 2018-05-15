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Вредоносная программа угрожает пользователям Google Chrome и Firefox

Исследователи из компании Proofpoint обнаружили новое вредоносное ПО под названием Vega Stealer, которое угрожает пользователям браузеров Google Chrome и Firefox. Об этом специалисты рассказали на своем сайте, передает портал «Лента.ру».



По словам экспертов по безопасности, при помощи нового вируса хакеры крадут данные учетных записей, а также платежную информацию: сохраненные кредитные карты, профили в соцсетях и файлы cookie, которые хранятся в браузерах. Кроме того, вредоносная программа делает скриншоты системы и сканирует все файлы с расширениями .doc, .docx, .txt, .rtf, .xls, .xlsx и .pdf.



В настоящее время вирус используется для заражения устройств, которыми управляют представители бизнеса: маркетинга, рекламы, связей с общественностью, розничной торговли и производства.

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