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Нижний Тагил оставили без военной выставки «Диверсификация» в 2018 году
15 май 2018 (12:47)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В 2018 году в Нижнем Тагиле не будут проводить значимых военных выставок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, организаторы в этом году не нашли места в графике для Нижнего Тагила. Ранее предполагалось, что свердловский город получит выставку бронетехники «Диверсификация», которая должна была стать аналогом Russia Arms Expo.
«Не будет возможности привезти технику в Москву и забрать ее. Доставка техники — это минимум 30 дней. Все застопорилось из-за того, что нет «окна» под эту выставку», — сказал собеседник агентства.
Отмену выставки подтвердили и в Минпромторге РФ, добавив, что «Диверсификацию» в Нижнем Тагиле могут провести в 2019 году.
В прошлом году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, пообещал возобновить с 2018 года проведение военных выставок в Нижнем Тагиле.
По словам собеседника агентства, организаторы в этом году не нашли места в графике для Нижнего Тагила. Ранее предполагалось, что свердловский город получит выставку бронетехники «Диверсификация», которая должна была стать аналогом Russia Arms Expo.
«Не будет возможности привезти технику в Москву и забрать ее. Доставка техники — это минимум 30 дней. Все застопорилось из-за того, что нет «окна» под эту выставку», — сказал собеседник агентства.
Отмену выставки подтвердили и в Минпромторге РФ, добавив, что «Диверсификацию» в Нижнем Тагиле могут провести в 2019 году.
В прошлом году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, пообещал возобновить с 2018 года проведение военных выставок в Нижнем Тагиле.
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