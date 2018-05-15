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Имущество бывшего руководителя Банка24.ру Сергея Лапшина выставили на торги

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Имущество бывшего руководителя «Банка24.ру» Сергея Лапшина выставили на торги. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Арбитражный управляющий Иван Коблик выставил на торги недвижимое имущество бывшего банкира. За 39,35 млн руб. с молотка может уйти земельный участок (площадью 1 тыс. 015 кв. м.) и двухэтажный дом (351,9 кв. м.) в Екатеринбурге.



Второй лот — автомобиль Сергея Лапшина. Mercedes-Benz GL 500 4MATIC. Его продают с аукциона за 1,98 млн руб.

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