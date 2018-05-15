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На ММК состоится региональный этап конкурса профгруппоргов

УрБК, Магнитогорск, 15.05.2018. Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР) проведет на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) региональный этап конкурса активистов самого массового профсоюзного звена — профгруппоргов. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Конкурс «Лучший профгрупорг ГМПР» состоит из трех этапов. Первый этап проходил на уровне первичных профсоюзных организаций до 1 мая, второй — пройдет в территориальных организациях ГМПР с 1 мая по 1 июля. Третий, отраслевой этап, проводит центральный совет с 1 по 20 июля.



«В Челябинской области первый этап проходил массово и активно. Так, в первичной профорганизации Группы ММК в конкурсе в разных номинациях в зависимости от численности профгруппы приняли участие 40 работников, занимающих эту общественную должность. Все они трудятся в структурных подразделениях Группы ММК и муниципальных предприятиях, работники которых являются членами Горно-металлургического профсоюза России. Четырнадцать лучших из них по итогам первого этапа конкурса будут представлять профорганизацию Группы ММК на региональном уровне», — говорится в сообщении.



В 2017 году региональный этап конкурса впервые прошел на двух уровнях — заочно-отборочном и очном, на базе первичной профорганизации Группы ММК. Такая форма получила много положительных отзывов. Поэтому президиум обкома ГМПР утвердил предложение организационной комиссии областной организации профсоюза провести в этом году региональный конкурс в такой же форме. Очный финал (после отборочного тура) пройдет 18-19 мая вновь в Магнитогорске.



Победители регионального этапа получают денежные премии и возможность принять участие в отраслевом этапе. Кроме этого, они поощряются приглашением на отраслевой форум профгрупоргов, который пройдет 17-21 сентября в Москве.

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