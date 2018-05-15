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В Белоярском городском округе МУП «Новые технологии» не выплачивало работникам 1,6 млн рублей
15 май 2018 (11:45)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Белоярском городском округе МУП «Новые технологии» месяц не выплачивало работникам зарплату, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Задолженность образовалась по итогам марта 2018 года. Общая сумма долга предприятия перед 138 работниками составила 1,6 млн руб.
В отношении и.о. директора МУП «Новые технологии» прокуратура возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». К настоящему времени задолженность полностью погашена.
Задолженность образовалась по итогам марта 2018 года. Общая сумма долга предприятия перед 138 работниками составила 1,6 млн руб.
В отношении и.о. директора МУП «Новые технологии» прокуратура возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». К настоящему времени задолженность полностью погашена.
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