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В Белоярском городском округе МУП «Новые технологии» не выплачивало работникам 1,6 млн рублей

15 май 2018 (11:45)

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Белоярском городском округе МУП «Новые технологии» месяц не выплачивало работникам зарплату, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Задолженность образовалась по итогам марта 2018 года. Общая сумма долга предприятия перед 138 работниками составила 1,6 млн руб.

В отношении и.о. директора МУП «Новые технологии» прокуратура возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». К настоящему времени задолженность полностью погашена.

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