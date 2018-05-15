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В Екатеринбурге сквер на улице Фурманова передан под застройку
15 май 2018 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Екатеринбурге в сквере на улице Фурманова, 105а появился баннер о продаже участка под застройку. Об этом на своей странице в Facebook написал Роман Тихонов.
Как следует из текста объявления, на продажу выставлен участок площадью 1,4 тыс. кв. м. О предоставлении участка под застройку торгового центра говорится и на сайте Росреестра. Кадастровая стоимость участка составляет более 1,5 млн руб. Территория имеет статус «земель населенного пункта».
Фотография со страницы Романа Тихонова в Facebook
При этом последние изменения в реестре относительно этого участка вносились в 2013 году. Отметим, что сам участок находится в непосредственной близости от многоэтажных домов.
Как следует из текста объявления, на продажу выставлен участок площадью 1,4 тыс. кв. м. О предоставлении участка под застройку торгового центра говорится и на сайте Росреестра. Кадастровая стоимость участка составляет более 1,5 млн руб. Территория имеет статус «земель населенного пункта».
Фотография со страницы Романа Тихонова в Facebook
При этом последние изменения в реестре относительно этого участка вносились в 2013 году. Отметим, что сам участок находится в непосредственной близости от многоэтажных домов.
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