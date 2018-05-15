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На тротуаре в центре Екатеринбурга провалился новый асфальт

15 май 2018 (10:40)

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского — Карла Маркса провалился новый асфальт, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Две ямы появились на тротуаре в непосредственной близости от проезжей части.

Участок, на котором провалился асфальт, был недавно отремонтирован. Никаких ограждений вокруг ям не выставлено.

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