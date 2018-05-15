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Житель Алапаевска в суде доказал отсутствие задолженности за электроэнергию перед компанией «ЭнергосбыТ Плюс»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Житель Алапаевска через суд доказал отсутствие задолженности за электроэнергию перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Житель Алапаевска в январе 2017 года установил у себя в доме новый многофункциональный трехфазный электросчетчик. Он был принят в качестве расчетного и введен в эксплуатацию. Поставщиком коммунальной услуги по электроснабжению в доме является ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Данная компания является одновременно и платежным агентом, осуществляющим начисление и сбор платы с населения за коммунальные услуги.



С января по сентябрь 2017 года, несмотря на регулярную передачу показаний счетчика, начислений платы за электроэнергию произведено не было. Гражданин оплачивал электроэнергию и другие коммунальные платежи, однако вся сумма поступивших денежных средств распределялась ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на другие коммунальные услуги, без учета электроэнергии. В результате в июне 2017 года у жильца неожиданно образовался долг за электроэнергию, а в платежных квитанциях за сентябрь 2017 года появилось предупреждение о планируемом отключении от электроснабжения.



На претензию о причинах возникновения задолженности ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ответа не дало. Более того, мужчина получил от МКУ «Дирекция единого заказчика» уведомление о задолженности перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в размере 1 тыс. 488 руб., при наличии которой с 1 февраля 2018 года ему обещали приостановить начисление денежной компенсации (льгот) по оплате жилья и коммунальных услуг.



Гражданин обратился с иском о защите прав потребителя в Алапаевский городской суд. В исковом заявлении он просил обязать уведомить МКУ «Дирекция единого заказчика», предоставляющее ему компенсации по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, об отсутствии у него задолженности. Также просил указать, что сведения о наличии задолженности, направленные ранее в адрес МКУ «Дирекция единого заказчика», ошибочные, вины потребителя в этом нет. При этом мужчина просил взыскать с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.



Решением Алапаевского городского суда исковые требования удовлетворены частично. В пользу гражданина с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взыскана компенсация морального вреда в размере 7 тыс. руб. Кроме того, на организацию возложена обязанность уведомить МКУ «Дирекция единого заказчика» об отсутствии истца задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, с указанием на то, что сведения о наличии задолженности в сумме 1 тыс. 488 руб. были направлены ранее ошибочно. С ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в доход бюджета Алапаевска взыскана государственная пошлина в размере 600 руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия оставила решение без изменения, апелляционную жалобу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» — без удовлетворения.

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