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На станции «Свердловск — Сортировочный» горел тепловоз

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Екатеринбурге на станции «Свердловск — Сортировочный» вечером 14 мая 2018 года горел тепловоз, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 20.17 по местному времени.



«На площади 10 кв. м. повреждена внутренняя отделка машинного отделения тепловоза ТЭУ-630. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава», — говорится в сообщении.



Пожар был ликвидирован в течение пяти минут.

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