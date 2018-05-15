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«Уральские авиалинии» запустили специальный тариф на рейсы в Москву из Новосибирска
15 май 2018 (09:39)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу авиабилетов по сниженному тарифу по направлению Новосибирск — Москва, Москва — Новосибирск.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, стоимость билетов по спецтарифу составит 5 тыс. руб. в одну сторону, включая все сборы, горячее питание, ручную кладь 5 кг и одно место багажа весом до 23 кг.
«Рейс Новосибирск — Москва выполняется до девяти раз в неделю. Время в пути составляет 3 часа 55 минут. Данный рейс будет интересен как деловым людям, приехавшим в столицу в командировку, так и тем, кто отправляется в отпуск. Используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву, можно спланировать отдых в других городах России, Европы и странах СНГ», ― прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Приобрести билеты и совершить перелет в рамках акции можно до 31 мая 2018 года. Сниженная цена действует только на официальном сайте авиакомпании www.uralairlines.com и в мобильном приложении Ural Airlines.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, стоимость билетов по спецтарифу составит 5 тыс. руб. в одну сторону, включая все сборы, горячее питание, ручную кладь 5 кг и одно место багажа весом до 23 кг.
«Рейс Новосибирск — Москва выполняется до девяти раз в неделю. Время в пути составляет 3 часа 55 минут. Данный рейс будет интересен как деловым людям, приехавшим в столицу в командировку, так и тем, кто отправляется в отпуск. Используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву, можно спланировать отдых в других городах России, Европы и странах СНГ», ― прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Приобрести билеты и совершить перелет в рамках акции можно до 31 мая 2018 года. Сниженная цена действует только на официальном сайте авиакомпании www.uralairlines.com и в мобильном приложении Ural Airlines.
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