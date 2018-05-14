Новости дня
В I квартале в Свердловской области сумма принудительно взысканных долгов по налогам выросла на треть
14 май 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Налоговые инспекции Свердловской области за I квартал 2018 года по результатам контрольной работы дополнительно начислили 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
По результатам камеральных и выездных налоговых проверок доначислено платежей на 1,6 млрд руб. Сумма взысканных доначисленных платежей по результатам контрольной работы составила 1,5 млрд руб., что на 26% выше уровня I квартала 2017 года.
С участием органов внутренних дел проведено 39 выездных налоговых проверок налогоплательщиков. Передано в Следственное управление 32 материала проверок, содержащих признаки преступления, предусмотренные статьями 170, 198-199.2 УК РФ. В рамках указанных мероприятий установлена неуплата налогов пеней и штрафов на сумму 498 млн руб.
В результате применения налоговыми органами мер принудительного взыскания задолженности за I квартал 2018 года в бюджетную систему поступило 5 млрд руб., что на 33,6% или на 1,3 млрд руб. больше, чем за I квартал 2017 года.
По результатам камеральных и выездных налоговых проверок доначислено платежей на 1,6 млрд руб. Сумма взысканных доначисленных платежей по результатам контрольной работы составила 1,5 млрд руб., что на 26% выше уровня I квартала 2017 года.
С участием органов внутренних дел проведено 39 выездных налоговых проверок налогоплательщиков. Передано в Следственное управление 32 материала проверок, содержащих признаки преступления, предусмотренные статьями 170, 198-199.2 УК РФ. В рамках указанных мероприятий установлена неуплата налогов пеней и штрафов на сумму 498 млн руб.
В результате применения налоговыми органами мер принудительного взыскания задолженности за I квартал 2018 года в бюджетную систему поступило 5 млрд руб., что на 33,6% или на 1,3 млрд руб. больше, чем за I квартал 2017 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За I квартал налоговые органы Свердловской области доначислили в бюджет более 2,5 млрд рублей
- В Свердловской области дополнительно начислили налоги на сумму более 8 млрд рублей
- За год количество выездных налоговых проверок в Свердловской области выросло на 8,7%
- В Свердловской области по результатам выездных налоговых проверок доначислено в бюджет более 3 млрд рублей
- Управление ФНС РФ по Свердловской области: Результативность выездных проверок составляет 99,5%