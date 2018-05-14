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Алапаевский горсуд взыскал с турфирмы почти 150 тыс. рублей за отказ вернуть деньги за путевку

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Алапаевский городской суд взыскал с турфирмы 146,6 тыс. руб. за отказ возвращать деньги клиенту, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В июле 2017 года жительница Алапаевска заключила договор на приобретение тура в Турцию. В следующем месяце она узнала о предупреждении Роспотребнадзора, который рекомендовал туристам отказаться от поездки в эту страну из-за участившихся случаев заражения энтеровирусной инфекцией. По этой причине клиент попыталась расторгнуть договор на приобретение путевки, но турфирма отклонила соответствующее заявление.



После этого клиент компании составила исковое заявление. Алапаевский городской суд обязал ответчика расторгнуть договор и взыскал в пользу истца 93 тыс. 782 руб. в качестве компенсации убытков, 3 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, штраф за отказ от удовлетворения требования клиента в размере 48 тыс. 391 руб., а также судебные расходы за составление искового заявления в размере 1 тыс. 486 руб.

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