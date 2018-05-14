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Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожало на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время составляет 68 тыс. 146 руб. За последний год показатель вырос на 2,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения за последний месяц увеличился на 0,2%. Однако на рынке по-прежнему не наблюдается восстановления и стабильного роста.



«Сейчас в базе данных УПН выставляется на продажу через агентства недвижимости около 9 тыс. квартир и почти 1 тыс. 700 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается к покупке около 730 квартир. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья превышает 4 месяца», — говорится в исследовании.

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