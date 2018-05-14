Дайджест
В зону паводка в Якутии попали более 1,3 тыс. человек
14 май 2018 (17:28)
В МЧС России заявили, что в зону паводка в Якутии попали более 1,3 тысячи человек, река Алдан подтопила несколько сотен дворов и домов в трех поселках. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В результате заторных явлений на реке Алдан в 51 километрах ниже по течению поселка Кюпцы в Усть-Майском районе подтоплено три населенных пункта: 677 дворовых территорий, в которых проживает 1 тыс. 316 человек, из них 390 детей, в том числе 291 жилой дом, в которых проживает 672 человек, в том числе 193 ребенка», — говорится в сообщении.
Как отмечается, заблаговременно отселено 672 человек, в том числе 193 ребенка, из них в ПВР размещено 26 человек, в том числе 11 детей.
«В результате заторных явлений на реке Алдан в 51 километрах ниже по течению поселка Кюпцы в Усть-Майском районе подтоплено три населенных пункта: 677 дворовых территорий, в которых проживает 1 тыс. 316 человек, из них 390 детей, в том числе 291 жилой дом, в которых проживает 672 человек, в том числе 193 ребенка», — говорится в сообщении.
Как отмечается, заблаговременно отселено 672 человек, в том числе 193 ребенка, из них в ПВР размещено 26 человек, в том числе 11 детей.
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