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Более 50 тыс. россиян обратились за помощью из-за укусов клещей

В Роспотребнадзоре заявили, что более 52 тысяч россиян за два месяца обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 52 тыс. пострадавших от укусов клещей. Таким образом, за неделю количество обратившихся выросло более чем в два раза», — говорится в сообщении.



В ведомстве также добавили, что наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях и Алтайском крае.

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