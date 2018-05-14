Дайджест
Россия заняла лидирующую позицию в разработке наземных беспилотников
14 май 2018 (17:27)
Россия заняла лидирующую позицию в разработке наземных беспилотных боевых машин. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
К такому выводу пришло издание The National Interest после того, как в Москве косвенно подтвердили участие комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9» в операциях в Сирии.
Испытания «Уран-9» должны были привлечь большее внимание со стороны всех крупных российских СМИ, рассказал изданию аналитик Центра военно-морского анализа США (Center for Naval Analyses, CNA) Самуэль Бендетт. При этом он допустил отсутствие новостей о данной машине, в отличие от роботизированного саперного комплекса «Уран-6», высоким уровнем секретности.
«Беспилотные летательные аппараты широко используются в конфликтах по всему миру, однако наземные роботизированные машины в своей массе остаются на стадии испытаний. «Уран-9» знаменует собой значительный шаг вперед», — отмечает издание.
К такому выводу пришло издание The National Interest после того, как в Москве косвенно подтвердили участие комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9» в операциях в Сирии.
Испытания «Уран-9» должны были привлечь большее внимание со стороны всех крупных российских СМИ, рассказал изданию аналитик Центра военно-морского анализа США (Center for Naval Analyses, CNA) Самуэль Бендетт. При этом он допустил отсутствие новостей о данной машине, в отличие от роботизированного саперного комплекса «Уран-6», высоким уровнем секретности.
«Беспилотные летательные аппараты широко используются в конфликтах по всему миру, однако наземные роботизированные машины в своей массе остаются на стадии испытаний. «Уран-9» знаменует собой значительный шаг вперед», — отмечает издание.
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