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Росприроднадзор отсудил у нижнетагильского химзавода «Планта» 7,7 млн рублей за ущерб почвам
14 май 2018 (17:16)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Росприроднадзор отсудил у нижнетагильского предприятия АО «Химический завод «Планта» 7,7 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного почвам.
Как сообщает пресс-служба Департамента Роспотребнадзора по Уральскому федеральному округу, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск надзорного органа к обществу еще в ноябре 2017 года. Однако руководство завода обжаловало решение сначала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, а потом в Арбитражном суде Уральского федерального округа.
Последнее заседание прошло 10 мая 2018 года. Кассация оставила решения нижестоящих судов без изменения. Компания должна выплатить 7 млн 689 тыс. руб. за вред, причиненный почвам.
Как сообщает пресс-служба Департамента Роспотребнадзора по Уральскому федеральному округу, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск надзорного органа к обществу еще в ноябре 2017 года. Однако руководство завода обжаловало решение сначала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, а потом в Арбитражном суде Уральского федерального округа.
Последнее заседание прошло 10 мая 2018 года. Кассация оставила решения нижестоящих судов без изменения. Компания должна выплатить 7 млн 689 тыс. руб. за вред, причиненный почвам.
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