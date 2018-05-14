ЕВРАЗ НТМК расширяет географию поставок

Источник фотографии: Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК продолжает активно осваивать зарубежные рынки. В мае 2018 года предприятие отгрузило первую партию железнодорожных колес в Словакию. До конца года комбинат отправит вагоноремонтной компании ZOS Trnava около 1 тыс. колес для грузовых составов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«ZOS Trnava — новый клиент ЕВРАЗа. Компания входит в топ-5 крупнейших вагоноремонтных предприятий Европы наряду с ÖBB TS Werk Knittelfeld (Австрия), Kolowag (Болгария), FWN (Германия) и SZ-Vit (Словения), с которыми ЕВРАЗ установил сотрудничество ранее», — говорится в сообщении.«Поставки вагоноремонтным компаниям — важное направление продаж наших колес, поскольку исторически более 70% спроса приходится именно на данный сегмент рынка. Кроме того, расширение поставок в Европу позволяет укрепить позиции ЕВРАЗа на этом приоритетном для нас рынке», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.Следует отметить, что это далеко не единственный успешный проект ЕВРАЗ НТМК, связанный с освоением зарубежных рынков. В декабре 2017 года Ассоциация американских железных дорог (AAR) выдала предприятию разрешение на поставки неограниченного количества колес конструкции H-36 для грузовых вагонов в Северную Америку.Зарубежные партнеры в ходе испытаний высоко оценили качество продукции, которую производят предприятия горно-металлургического холдинга.«Железнодорожные колеса H-36 находились в опытной эксплуатации на крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США BNSF Railway и без замечаний прошли более 300 тыс. миль — около 500 тыс. километров. После колеса протестировали в лабораториях и сервисных депо Северной Америки, которые подтвердили, что, несмотря на значительный пробег, колеса ЕВРАЗ НТМК не имеют внутренних дефектов», — говорится в сообщении холдинга.«ЕВРАЗ НТМК постоянно укрепляет свое присутствие на российском и зарубежном рынках. На комбинате сегодня есть все возможности для производства колес разных конструкций высокого качества», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.В настоящее время колеса H-36 — самая массовая из экспортных конструкций ЕВРАЗ НТМК. Ежемесячно комбинат отгружает потребителям несколько тысяч штук подобных железнодорожных колес. Благодаря получению разрешения ЕВРАЗ НТМК сможет загружать доступные мощности американским сортаментом.Впервые колеса H-36 ЕВРАЗ НТМК отгрузил в США в 2012 году после положительного аудита AAR и получения сертификата на поставку определенных партий железнодорожных колес.ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших производителей железнодорожных колес в мире. Комбинат выпускает колеса для грузовых и пассажирских составов, а также для локомотивов.В настоящее время металлургические предприятия ЕВРАЗа ведут постоянную работу по совершенствованию технологического процесса, а также расширению ассортимента. Благодаря этому продукция холдинга сегодня востребована не только в России, но и за рубежом.