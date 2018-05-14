Как умирают ТСЖ

В Екатеринбурге растет количество ТСЖ на грани самоликвидации. В ряде случаев существование этой формы управления домом становится невозможным из-за отсутствия желающих. По словам представителей товариществ, за последние восемь лет условия работы при самоуправлении домом значительно усложнились.О перспективе очередной самоликвидации ТСЖ под названием «Луч» на днях узнали жители дома на улице Кранофлотцев в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.«В настоящее время крайне сложно найти кандидатов в правление среди собственников нашего дома — никто не желает вступать в правление, действующему председателю крайне сложно заниматься домом. Учитывая значительное усложнение процесса обслуживания дома, увеличение требований, отчетности, количества необходимой документации, давления надзорных органов и других сложностей, деятельность ТСЖ становится неэффективной и перестает отвечать современным требованиям», — говорится в обращении председателя ТСЖ Александра Привалова.По его словам, если никто из собственников дома так и не выдвинется в правление, товарищество вместе с сотрудниками перейдет в состав управляющей компании, которую выберет по конкурсу администрация района.Жильцы дома, в свою очередь, добавляют, что через несколько дней после появления письма от А. Привалова в доме появился представитель некоего «Комитета народного контроля» Илья Ефимов, который призывает собственников перейти в ООО «УЖК ЖКО- Екатеринбург». Жильцы также обратили внимание, что И. Ефимова поддержали два собственника, которые регулярно писали жалобы на председателя ТСЖ «Луч».Связан ли возможный самороспуск товарищества с целенаправленным давлением на него со стороны, неизвестно. Сам А. Привалов для комментариев оказался недоступен.Однако его коллега, председатель ТСЖ «Южный» Елена Васильева отмечает, что проблемы для всех товариществ в Екатеринбурге вполне типичные. В первую очередь они связаны с регулярными жалобами одних и тех же жильцов. По словам Е. Васильевой, в любом доме есть от 1 до 15 собственников (в зависимости от размера дома), которые регулярно направляют жалобы, в том числе не связанные напрямую с деятельностью ТСЖ.«Чаще всего авторы этих жалоб — люди, которым уже за 60. Они по-своему интерпретируют нормы законодательства, чаще всего не имея при этом юридического образования. При необходимости жалобы им помогают составлять депутаты. В результате из-за таких обращений у нас в среднем проходят по пять проверок в год. В 2013 году их было 13», — рассказывает Е. Васильева.По ее словам, в основном проверки проходят со стороны департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Чаще всего предметом интереса ведомства являются устав ТСЖ и коммунальные платежи.«Помимо этого, сам по себе процесс управления дома сильно забюрократизировался за восемь лет, что я работаю на этой должности. Например, сейчас после общего собрания собственников дома нужно в сжатые сроки сдать оригиналы с персональными данными. При этом само законодательство остается несовершенным», — отмечает председатель ТСЖ «Южный».В итоге в сложившихся условиях среди собственников дома, которым управляет товарищество, больше нет желающих работать в ТСЖ «Южный». В 2002 году, когда организация создавалась, ситуация была другой.Впрочем, изменившиеся на рынке ЖКХ условия вряд ли повлияют на общее количество ТСЖ в Екатеринбурге. По оценке директора по развитию «Лиги ЖКХ» Ильи Сотонина, количество собственников, которые хотят управлять своим домом в Екатеринбурге, меньше не стало. Вместе с тем И. Сотонин обращает отдельное внимание на обострение конкуренции между товариществами и управляющими компаниями.«Наверное, ТСЖ было бы больше, если бы правоохранительные органы и органы власти оградили их от недобросовестной конкуренции. Многие готовы заниматься своими домами, но мало кто готов устраивать войну. Хотя и от ТСЖ устают и порой переходят к нам, поскольку работа достаточно забюрократизирована: переписка с администрацией или прокуратурой», — отмечает И. Сотонин.Еще одним фактором, который одновременно стал и плюсом, и минусом ТСЖ, является сильный упор в товариществах на персоналии. Нередко собственники создают свой орган управления домом на энтузиазме. Как только лидер собственников покидает правление, работа ТСЖ может полностью остановиться, поскольку вся деятельность держалась на одном человеке. В этом вопросе определенной преемственности среди руководства товариществ так и не выработалось.По всей видимости, и в ближайшие годы сохранится тенденция рождения и ликвидации товариществ. Однако в отличие от предыдущих лет, сейчас среди собственников заметно сократилось число желающих участвовать в управлении своим жильем. В случае, если действующим руководителям ТСЖ не удастся решить проблему преемственности, то с годами и количество товариществ, и срок их службы будет лишь снижаться.