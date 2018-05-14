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Как умирают ТСЖ
14 май 2018 (16:38)
В Екатеринбурге растет количество ТСЖ на грани самоликвидации. В ряде случаев существование этой формы управления домом становится невозможным из-за отсутствия желающих. По словам представителей товариществ, за последние восемь лет условия работы при самоуправлении домом значительно усложнились.
О перспективе очередной самоликвидации ТСЖ под названием «Луч» на днях узнали жители дома на улице Кранофлотцев в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
«В настоящее время крайне сложно найти кандидатов в правление среди собственников нашего дома — никто не желает вступать в правление, действующему председателю крайне сложно заниматься домом. Учитывая значительное усложнение процесса обслуживания дома, увеличение требований, отчетности, количества необходимой документации, давления надзорных органов и других сложностей, деятельность ТСЖ становится неэффективной и перестает отвечать современным требованиям», — говорится в обращении председателя ТСЖ Александра Привалова.
По его словам, если никто из собственников дома так и не выдвинется в правление, товарищество вместе с сотрудниками перейдет в состав управляющей компании, которую выберет по конкурсу администрация района.
Жильцы дома, в свою очередь, добавляют, что через несколько дней после появления письма от А. Привалова в доме появился представитель некоего «Комитета народного контроля» Илья Ефимов, который призывает собственников перейти в ООО «УЖК ЖКО- Екатеринбург». Жильцы также обратили внимание, что И. Ефимова поддержали два собственника, которые регулярно писали жалобы на председателя ТСЖ «Луч».
Связан ли возможный самороспуск товарищества с целенаправленным давлением на него со стороны, неизвестно. Сам А. Привалов для комментариев оказался недоступен.
Однако его коллега, председатель ТСЖ «Южный» Елена Васильева отмечает, что проблемы для всех товариществ в Екатеринбурге вполне типичные. В первую очередь они связаны с регулярными жалобами одних и тех же жильцов. По словам Е. Васильевой, в любом доме есть от 1 до 15 собственников (в зависимости от размера дома), которые регулярно направляют жалобы, в том числе не связанные напрямую с деятельностью ТСЖ.
«Чаще всего авторы этих жалоб — люди, которым уже за 60. Они по-своему интерпретируют нормы законодательства, чаще всего не имея при этом юридического образования. При необходимости жалобы им помогают составлять депутаты. В результате из-за таких обращений у нас в среднем проходят по пять проверок в год. В 2013 году их было 13», — рассказывает Е. Васильева.
По ее словам, в основном проверки проходят со стороны департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Чаще всего предметом интереса ведомства являются устав ТСЖ и коммунальные платежи.
«Помимо этого, сам по себе процесс управления дома сильно забюрократизировался за восемь лет, что я работаю на этой должности. Например, сейчас после общего собрания собственников дома нужно в сжатые сроки сдать оригиналы с персональными данными. При этом само законодательство остается несовершенным», — отмечает председатель ТСЖ «Южный».
В итоге в сложившихся условиях среди собственников дома, которым управляет товарищество, больше нет желающих работать в ТСЖ «Южный». В 2002 году, когда организация создавалась, ситуация была другой.
Впрочем, изменившиеся на рынке ЖКХ условия вряд ли повлияют на общее количество ТСЖ в Екатеринбурге. По оценке директора по развитию «Лиги ЖКХ» Ильи Сотонина, количество собственников, которые хотят управлять своим домом в Екатеринбурге, меньше не стало. Вместе с тем И. Сотонин обращает отдельное внимание на обострение конкуренции между товариществами и управляющими компаниями.
«Наверное, ТСЖ было бы больше, если бы правоохранительные органы и органы власти оградили их от недобросовестной конкуренции. Многие готовы заниматься своими домами, но мало кто готов устраивать войну. Хотя и от ТСЖ устают и порой переходят к нам, поскольку работа достаточно забюрократизирована: переписка с администрацией или прокуратурой», — отмечает И. Сотонин.
Еще одним фактором, который одновременно стал и плюсом, и минусом ТСЖ, является сильный упор в товариществах на персоналии. Нередко собственники создают свой орган управления домом на энтузиазме. Как только лидер собственников покидает правление, работа ТСЖ может полностью остановиться, поскольку вся деятельность держалась на одном человеке. В этом вопросе определенной преемственности среди руководства товариществ так и не выработалось.
По всей видимости, и в ближайшие годы сохранится тенденция рождения и ликвидации товариществ. Однако в отличие от предыдущих лет, сейчас среди собственников заметно сократилось число желающих участвовать в управлении своим жильем. В случае, если действующим руководителям ТСЖ не удастся решить проблему преемственности, то с годами и количество товариществ, и срок их службы будет лишь снижаться.
О перспективе очередной самоликвидации ТСЖ под названием «Луч» на днях узнали жители дома на улице Кранофлотцев в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
«В настоящее время крайне сложно найти кандидатов в правление среди собственников нашего дома — никто не желает вступать в правление, действующему председателю крайне сложно заниматься домом. Учитывая значительное усложнение процесса обслуживания дома, увеличение требований, отчетности, количества необходимой документации, давления надзорных органов и других сложностей, деятельность ТСЖ становится неэффективной и перестает отвечать современным требованиям», — говорится в обращении председателя ТСЖ Александра Привалова.
По его словам, если никто из собственников дома так и не выдвинется в правление, товарищество вместе с сотрудниками перейдет в состав управляющей компании, которую выберет по конкурсу администрация района.
Жильцы дома, в свою очередь, добавляют, что через несколько дней после появления письма от А. Привалова в доме появился представитель некоего «Комитета народного контроля» Илья Ефимов, который призывает собственников перейти в ООО «УЖК ЖКО- Екатеринбург». Жильцы также обратили внимание, что И. Ефимова поддержали два собственника, которые регулярно писали жалобы на председателя ТСЖ «Луч».
Связан ли возможный самороспуск товарищества с целенаправленным давлением на него со стороны, неизвестно. Сам А. Привалов для комментариев оказался недоступен.
Однако его коллега, председатель ТСЖ «Южный» Елена Васильева отмечает, что проблемы для всех товариществ в Екатеринбурге вполне типичные. В первую очередь они связаны с регулярными жалобами одних и тех же жильцов. По словам Е. Васильевой, в любом доме есть от 1 до 15 собственников (в зависимости от размера дома), которые регулярно направляют жалобы, в том числе не связанные напрямую с деятельностью ТСЖ.
«Чаще всего авторы этих жалоб — люди, которым уже за 60. Они по-своему интерпретируют нормы законодательства, чаще всего не имея при этом юридического образования. При необходимости жалобы им помогают составлять депутаты. В результате из-за таких обращений у нас в среднем проходят по пять проверок в год. В 2013 году их было 13», — рассказывает Е. Васильева.
По ее словам, в основном проверки проходят со стороны департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Чаще всего предметом интереса ведомства являются устав ТСЖ и коммунальные платежи.
«Помимо этого, сам по себе процесс управления дома сильно забюрократизировался за восемь лет, что я работаю на этой должности. Например, сейчас после общего собрания собственников дома нужно в сжатые сроки сдать оригиналы с персональными данными. При этом само законодательство остается несовершенным», — отмечает председатель ТСЖ «Южный».
В итоге в сложившихся условиях среди собственников дома, которым управляет товарищество, больше нет желающих работать в ТСЖ «Южный». В 2002 году, когда организация создавалась, ситуация была другой.
Впрочем, изменившиеся на рынке ЖКХ условия вряд ли повлияют на общее количество ТСЖ в Екатеринбурге. По оценке директора по развитию «Лиги ЖКХ» Ильи Сотонина, количество собственников, которые хотят управлять своим домом в Екатеринбурге, меньше не стало. Вместе с тем И. Сотонин обращает отдельное внимание на обострение конкуренции между товариществами и управляющими компаниями.
«Наверное, ТСЖ было бы больше, если бы правоохранительные органы и органы власти оградили их от недобросовестной конкуренции. Многие готовы заниматься своими домами, но мало кто готов устраивать войну. Хотя и от ТСЖ устают и порой переходят к нам, поскольку работа достаточно забюрократизирована: переписка с администрацией или прокуратурой», — отмечает И. Сотонин.
Еще одним фактором, который одновременно стал и плюсом, и минусом ТСЖ, является сильный упор в товариществах на персоналии. Нередко собственники создают свой орган управления домом на энтузиазме. Как только лидер собственников покидает правление, работа ТСЖ может полностью остановиться, поскольку вся деятельность держалась на одном человеке. В этом вопросе определенной преемственности среди руководства товариществ так и не выработалось.
По всей видимости, и в ближайшие годы сохранится тенденция рождения и ликвидации товариществ. Однако в отличие от предыдущих лет, сейчас среди собственников заметно сократилось число желающих участвовать в управлении своим жильем. В случае, если действующим руководителям ТСЖ не удастся решить проблему преемственности, то с годами и количество товариществ, и срок их службы будет лишь снижаться.
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