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Подписан документ о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург

УрБК, Москва, 14.05.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании документа о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург, поездка по которой займет чуть больше часа. Об этом сообщает ТАСС.



«Документ касается строительства высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом, это распоряжение правительства», — сказал Д. Медведев на совещании с и.о. вице-премьером.



По оценке главы кабмина, «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль».



Д. Медведев отметил, что «дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было удобно ездить и по своим личным делам, и даже в необходимых случаях на работу: весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим».

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