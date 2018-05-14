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ММК открыл новый сервисный металлоцентр для автопрома в Татарстане

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Сегодня, 14 мая 2018 года, в Республике Татарстан состоялась торжественная церемония запуска нового сервисного металлоцентра (СМЦ) ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга». Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и ООО «Джошкуноз Алабуга» — производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба ММК.



Сервисный центр расположен в ОЭЗ «Алабуга» — крупнейшей в России особой экономической зоне промышленно-производственного типа. В торжественной церемонии запуска нового СМЦ приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Владимирович Шиляев, генеральный координатор «Джошкуноз Холдинг А.Ш.» и генеральный директор ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» Ахмет Эрдем Аджай, президент и генеральный директор СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов, а также другие официальные лица и представители ведущих компаний автопрома — потенциальных клиентов СМЦ.



ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» производит стальные заготовки (бланки), используемые при создании компонентов автомобилей. Производственные мощности сервисного металлоцентра — до 60 тыс. тонн в год. СМЦ позволит обеспечить полный производственный цикл российским автопроизводителям и локализованным на территории России иностранным автоконцернам, расположенным, в частности, в Поволжском и Уральском регионах. Потенциальными клиентами металлоцентра являются Ford, КАМАЗ, Камаз-Daimler, ARNPO, Nissan, «АвтоВАЗ», GM-Avtovaz, УАЗ, ГАЗ и другие компании.



Высококачественные стальные заготовки-бланки представляют собой готовую заготовку с технологическими отверстиями и изгибами, необходимыми для штамповки деталей кузова автомобилей. Технологические характеристики индивидуальны по каждому продукту и соответствуют внутренним стандартам автозаводов. Требования соответствуют стандартам TS-16949-2002, ISO 9000, ISO 1400, OHSAS 18001.



«Участие в данном проекте соответствует стратегии Магнитогорского металлургического комбината по увеличению производства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью для российского рынка. Создание современного сервисного металлоцентра для производства стальных заготовок-бланков позволит ММК укрепить свои позиции на рынке автолиста в регионе с крупнейшей концентрацией автомобилестроительных предприятий», — рассказал В. Рашников.

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