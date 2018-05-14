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Властям Екатеринбурга придется доплатить более 64 млн рублей за подготовку стадионов к ЧМ-2018
14 май 2018 (16:27)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск застройщика ООО «НПП Стройтэк» о взыскании с МУП «Департамент капитального строительства г. Екатеринбурга» 64 млн 392 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Речь идет о задолженности по оплате дополнительных работ в рамках двух контрактов по подготовке тренировочных площадок стадионов уральской столицы — спортивного комбината «Урал» и спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» — к матчам Чемпионата мира по футболу. С соответствующим иском ООО «НПП Стройтэк» обратилось в суд в феврале 2018 года.
Ответчик в предварительном судебном заседании иск не признал, однако в итоге суд встал на позицию застройщика.
Речь идет о задолженности по оплате дополнительных работ в рамках двух контрактов по подготовке тренировочных площадок стадионов уральской столицы — спортивного комбината «Урал» и спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» — к матчам Чемпионата мира по футболу. С соответствующим иском ООО «НПП Стройтэк» обратилось в суд в феврале 2018 года.
Ответчик в предварительном судебном заседании иск не признал, однако в итоге суд встал на позицию застройщика.
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