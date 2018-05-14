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ЕВРАЗ НТМК начал поставки железнодорожных колес в Словакию
14 май 2018 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. ЕВРАЗ НТМК отправил первую партию железнодорожных колес в Словакию. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В течение 2018 года комбинат отправит вагоноремонтной компании ZOS Trnava около 1 тыс. колес для грузовых составов.
«ZOS Trnava — новый клиент ЕВРАЗа. Компания входит в Топ-5 крупнейших вагоноремонтных предприятий Европы наряду с ÖBB TS Werk Knittelfeld (Австрия), Kolowag (Болгария), FWN (Германия) и SZ-Vit (Словения), с которыми ЕВРАЗ установил сотрудничество ранее», —говорится в сообщении.
«Поставки вагоноремонтным компаниям — важное направление продаж наших колес, поскольку исторически более 70% спроса приходится именно на данный сегмент рынка. Кроме того, расширение поставок в Европу позволяет укрепить позиции ЕВРАЗа на этом приоритетном для нас рынке», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.
ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших производителей железнодорожных колес в мире. Комбинат выпускает колеса для грузовых и пассажирских составов, а также для локомотивов.
В течение 2018 года комбинат отправит вагоноремонтной компании ZOS Trnava около 1 тыс. колес для грузовых составов.
«ZOS Trnava — новый клиент ЕВРАЗа. Компания входит в Топ-5 крупнейших вагоноремонтных предприятий Европы наряду с ÖBB TS Werk Knittelfeld (Австрия), Kolowag (Болгария), FWN (Германия) и SZ-Vit (Словения), с которыми ЕВРАЗ установил сотрудничество ранее», —говорится в сообщении.
«Поставки вагоноремонтным компаниям — важное направление продаж наших колес, поскольку исторически более 70% спроса приходится именно на данный сегмент рынка. Кроме того, расширение поставок в Европу позволяет укрепить позиции ЕВРАЗа на этом приоритетном для нас рынке», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.
ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших производителей железнодорожных колес в мире. Комбинат выпускает колеса для грузовых и пассажирских составов, а также для локомотивов.
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