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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 43 коп.

УрБК, Москва, 14.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 3 коп., до 61,77 руб., евро — на 43 коп., до 73,94 руб.

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