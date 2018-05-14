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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 43 коп.
14 май 2018 (15:42)
УрБК, Москва, 14.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 3 коп., до 61,77 руб., евро — на 43 коп., до 73,94 руб.
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