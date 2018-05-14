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Экс-сотруднику «Шалинского лесничества» вынесен приговор за вырубку леса на 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Шалинский районный суд вынес приговор бывшему участковому ГКУ Свердловской области «Шалинское лесничество» Евгению Жданову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд признал его виновным по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».



Как было установлено в суде, с февраля по март 2017 года бывший участковый, используя свое служебное положение, не имея разрешения на заготовку древесины, договорился с бригадой лесорубов. Е. Жданов заверил их, что вырубка леса на подведомственном ему участке законна и отвел им границы лесосеки.



«В результате умышленных действий бывшего участкового лесничего ГКУ Свердловской области «Шалинское лесничество» Жданова Евгения осуществлена заготовка свыше 270 куб. м. деревьев (березы, лиственницы, сосны, ели) с причинением государственному лесному фонду ущерба в размере свыше 6 млн рублей», — говорится в сообщении.



Шалинский районный суд приговорил бывшего участкового к 3 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности, связанные с административными функциями в лесной отрасли, на 2 года. Также с Е. Жданова взыскано 6 млн руб. в качестве компенсации ущерба.

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