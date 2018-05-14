Новости дня
Экс-сотруднику «Шалинского лесничества» вынесен приговор за вырубку леса на 6 млн рублей
14 май 2018 (15:19)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Шалинский районный суд вынес приговор бывшему участковому ГКУ Свердловской области «Шалинское лесничество» Евгению Жданову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Как было установлено в суде, с февраля по март 2017 года бывший участковый, используя свое служебное положение, не имея разрешения на заготовку древесины, договорился с бригадой лесорубов. Е. Жданов заверил их, что вырубка леса на подведомственном ему участке законна и отвел им границы лесосеки.
«В результате умышленных действий бывшего участкового лесничего ГКУ Свердловской области «Шалинское лесничество» Жданова Евгения осуществлена заготовка свыше 270 куб. м. деревьев (березы, лиственницы, сосны, ели) с причинением государственному лесному фонду ущерба в размере свыше 6 млн рублей», — говорится в сообщении.
Шалинский районный суд приговорил бывшего участкового к 3 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности, связанные с административными функциями в лесной отрасли, на 2 года. Также с Е. Жданова взыскано 6 млн руб. в качестве компенсации ущерба.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Как было установлено в суде, с февраля по март 2017 года бывший участковый, используя свое служебное положение, не имея разрешения на заготовку древесины, договорился с бригадой лесорубов. Е. Жданов заверил их, что вырубка леса на подведомственном ему участке законна и отвел им границы лесосеки.
«В результате умышленных действий бывшего участкового лесничего ГКУ Свердловской области «Шалинское лесничество» Жданова Евгения осуществлена заготовка свыше 270 куб. м. деревьев (березы, лиственницы, сосны, ели) с причинением государственному лесному фонду ущерба в размере свыше 6 млн рублей», — говорится в сообщении.
Шалинский районный суд приговорил бывшего участкового к 3 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности, связанные с административными функциями в лесной отрасли, на 2 года. Также с Е. Жданова взыскано 6 млн руб. в качестве компенсации ущерба.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на территории Алапаевского лесничества
- Прокуратура взыскала с представителя агрофирмы «Восток» более 2 млн рублей
- Сотрудник Нижне-Тагильского лесничества осужден за незаконную вырубку 150 деревьев
- Суд обязал жителя Невьянска выплатить более 1 млн рублей ущерба от незаконной вырубки леса
- С бывшего лесничего Восточного участкового лесничества взыскано более 22 млн рублей в счет возмещения ущерба