Кризис
Стоимость ОСАГО в России планируют увеличить с 31 августа
14 май 2018 (15:02)
Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним уже с 31 августа 2018 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект Банка России.
В настоящее время базовый тариф составляет от 3 тыс. 431 до 4 тыс. 119 руб. Коэффициенты высчитываются в зависимости от региона России, мощности двигателя автомобиля, возраста и водительского стажа владельца автомобиля. Также существует коэффициент бонус-малус, предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение за попадание в ДТП.
Следует отметить, что в последний раз ЦБ поднимал тарифы ОСАГО в апреле 2015 года. Российские автостраховщики впоследствии не раз заявляли об убыточности данного вида страхования и необходимости повышения тарифов.
В настоящее время базовый тариф составляет от 3 тыс. 431 до 4 тыс. 119 руб. Коэффициенты высчитываются в зависимости от региона России, мощности двигателя автомобиля, возраста и водительского стажа владельца автомобиля. Также существует коэффициент бонус-малус, предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение за попадание в ДТП.
Следует отметить, что в последний раз ЦБ поднимал тарифы ОСАГО в апреле 2015 года. Российские автостраховщики впоследствии не раз заявляли об убыточности данного вида страхования и необходимости повышения тарифов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Стоимость ОСАГО в России планируют увеличить с 31 августа
- Стоимость ОСАГО может вырасти в несколько раз для большинства водителей
- «Областная газета» и Станислав Богомолов: ОСАГО стало дороже
- Стоимость ОСАГО на Урале достигла московских значений
- Правительство РФ повысило коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО