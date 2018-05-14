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В ряде муниципалитетов Свердловской области нарушалось законодательство о безопасности полетов
14 май 2018 (14:57)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности полетов со стороны муниципальных образований региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в ряде муниципалитетов отсутствовали административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами. Тем самым нарушались права заявителей на получение информации о порядке предоставления такой услуги.
В целях устранения выявленных нарушений закона Свердловским транспортным прокурором главам администраций и городских округов внесены представления. По результатам их рассмотрения инициирована процедура разработки и принятия указанных административных регламентов в Екатеринбурге, Богдановиче, Ревде и Первоуральске, а также в Арамильском, Сысертском, Березовском городских округах.
Установлено, что в ряде муниципалитетов отсутствовали административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами. Тем самым нарушались права заявителей на получение информации о порядке предоставления такой услуги.
В целях устранения выявленных нарушений закона Свердловским транспортным прокурором главам администраций и городских округов внесены представления. По результатам их рассмотрения инициирована процедура разработки и принятия указанных административных регламентов в Екатеринбурге, Богдановиче, Ревде и Первоуральске, а также в Арамильском, Сысертском, Березовском городских округах.
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