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В Госдуму РФ внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций

УрБК, Москва, 14.05.2018. В Госдуму РФ внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России введенных в отношении страны санкций иностранных государств, а также за содействие в их введении. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты.



Авторы законопроекта предлагают дополнить главу 20 УК РФ статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств, международной организацией».



В ней устанавливается уголовная ответственность за совершение действий или бездействие в целях исполнения решения иностранного государства, если эти действия (бездействие) повлекли ограничение или отказ в совершении гражданами РФ, юрлицами, субъектами или муниципалитетами обычных хозяйственных операций и сделок. В качестве наказания за совершение подобных действий предлагается ввести штраф до 600 тыс. руб. либо ограничение, либо лишение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет.



Также уголовная ответственность установлена за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению таких ограничительных мер. Здесь варианты наказания несколько мягче: штраф до 500 руб., ограничение или лишение свободы до трех лет, принудительные работы до 3 лет, арест до 6 месяцев.



Оба преступления авторы проекта предлагают отнести к преступлениям средней тяжести.

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