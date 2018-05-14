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Россию предупредили о грядущей изоляции из-за дела Скрипаля

Глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер подготовил речь, в которой указано, что Россию ждет участь «изолированной парии» из-за якобы отравления Сергея Скрипаля. Выдержки из заявления, которое будет представлено в Берлине, публикует Reuters.



По словам Паркера, Британия и Европейский союз должны наладить тесное партнерство в области безопасности, чтобы противостоять «злополучным попыткам Москвы подорвать западные демократии». Он описал Россию как враждебное государство, которое пыталось осуществить «агрессивные и пагубные действия» при помощи своих военных и разведывательных структур.



Помимо этого, утверждает глава MI5, Кремль выпустил «беспрецедентный уровень дезинформации» после инцидента в Солсбери, и Запад должен «пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и затуманиваний, которые исходят от российской пропагандистской машины».

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