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Роскомнадзор снял блокировку с подсети Alibaba

Роскомнадзор снял блокировку с подсети китайской сети интернет-магазинов Alibaba, в которой содержатся около 8,2 тыс. IP-адресов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, продолжают блокироваться», — добавили представители федеральной службы.



25 апреля Роскомнадзор объявил, что прекратит вносить крупные подсети в список заблокированных и перейдет к точечным действиям. В конце апреля из списка заблокированных былиудалены три подсети: две от Amazon и одна от OVH SAS.



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