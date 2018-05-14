Дайджест
Роскомнадзор снял блокировку с подсети Alibaba
14 май 2018 (12:59)
Роскомнадзор снял блокировку с подсети китайской сети интернет-магазинов Alibaba, в которой содержатся около 8,2 тыс. IP-адресов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, продолжают блокироваться», — добавили представители федеральной службы.
25 апреля Роскомнадзор объявил, что прекратит вносить крупные подсети в список заблокированных и перейдет к точечным действиям. В конце апреля из списка заблокированных былиудалены три подсети: две от Amazon и одна от OVH SAS.
«IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, продолжают блокироваться», — добавили представители федеральной службы.
25 апреля Роскомнадзор объявил, что прекратит вносить крупные подсети в список заблокированных и перейдет к точечным действиям. В конце апреля из списка заблокированных былиудалены три подсети: две от Amazon и одна от OVH SAS.
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