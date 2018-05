Дайджест

Усманов потерял позиции в рейтинге богатейших жителей Великобритании

Российский предприниматель Алишер Усманов потерял три позиции в рейтинге самых богатых жителей Великобритании по версии The Sunday Times. Об этом пишет The Sun.



The Sunday Times оценивает состояние Усманова 10,55 млрд фунтов стерлингов (примерно 14,2 млрд долл.). За год капитал бизнесмена сократился на 1,2 млрд фунтов, из-за чего он откатился с пятого места на восьмое.



В рейтинг также вошел другой российский миллиардер, владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович. Как и годом ранее, он занял 13 место.

