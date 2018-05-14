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В Свердловской области на 21% вырос спрос на медработников

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. В Свердловской области спрос на медицинских работников с начала 2018 года увеличился на 21%. Об этом сообщает пресс-служба компании интернет-рекрутмента HeadHunter.



Исследование показало, что сейчас 6,4% всех размещенных вакансий региона посвящены поиску именно этих кадров. При этом конкуренция среди медиков составляет всего 1,1 резюме на предложение, а нормой для рынка труда считается соотношение 4-5 резюме на одну вакансию. Самый высокий спрос на медиков сейчас в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.



Наиболее востребованными специалистами в сфере «Медицина» являются лечащие врачи (54%), младший и средний медперсонал (19%) и специалисты, занятые в продажах (13%). А вот меньше всего вакансий в данной профотрасли для психологов (1%).



«По мнению работодателей, младший и средний медперсонал должен: иметь специальное образование и соответствующие сертификаты, обладать внимательностью и стрессоустойчивостью. При этом работодатели достаточно лояльны к опыту кандидатов: 52% всех предложений с начала года были размещены для специалистов без опыта работы, в 35% компаниях требуются кандидаты с опытом работы от 1 до 3 лет», — рассказали в пресс-службе.



Что касается заработной платы, то среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели в регионе для младшего и среднего медперсонала, составляет 25 тыс. руб. При этом среднее ожидание соискателей — 30 тыс. руб.

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