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Роспотребнадзор оштрафовал «Водоканал» Асбеста на 367 тыс. руб. за антисанитарию

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Роспотребнадзор оштрафовал АО «Водоканал» Асбеста и должностные лица водоснабжающей организации на 367 тыс. руб. за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, жители Асбеста начали жаловаться на некачественную питьевую воду в январе 2018 года. Тогда же специалисты Роспотребнадзора обнаружили ротавирус в подаваемой в Асбесте воде.



В ходе проверки водоснабжающей организации в феврале 2018 года инспекторы обнаружили, что содержание железа и кремния, а также мутность и жесткость питьевой воды в городе превышали нормативы в два раза. Кроме того, были выявлены факты незащищенности водопроводных сооружений (скважины без ограждений и ограничения доступа посторонним лицам).



Помимо штрафа предприятию вручено предписание об устранении выявленных нарушений, которое по истечении срока будет проконтролировано.

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