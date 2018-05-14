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Эксперты втрое снизили оценки потока иностранных болельщиков в Россию на ЧМ-2018
14 май 2018 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Оргкомитет «Россия-2018» оценивает число иностранных болельщиков, которые приедут в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, в 500-570 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом, по оценкам экспертов, основанных на данных Минкомсвязи, число выданных иностранцам «паспортов болельщика» (FAN ID) составляет порядка 360 тыс. и к моменту проведения матчей вряд ли превысит 400 тыс.
«Реалистично говорить о цифре около 400 тыс. иностранных болельщиков и членов их семей, и, скорее всего, финальное количество будет ниже рубежа в 400 тыс.», — считает руководитель департамента въездного туризма туроператора KMP Group Александр Макляровский.
Напомним, зимой и весной этого года в России ожидалось порядка 1,5 млн иностранных болельщиков в рамках ЧМ-2018. В частности, в январе именно такое прогнозное число было озвучено в Госдуме. В феврале оптимизм продолжал нарастать.
«Мы предполагаем, что только в рамках Чемпионата мира по футболу приедет порядка полутора миллионов человек. Может быть, число туристов, гостей и болельщиков будет больше — сейчас идет продажа билетов», — сообщал глава Ростуризма Олег Сафонов.
При этом, по оценкам экспертов, основанных на данных Минкомсвязи, число выданных иностранцам «паспортов болельщика» (FAN ID) составляет порядка 360 тыс. и к моменту проведения матчей вряд ли превысит 400 тыс.
«Реалистично говорить о цифре около 400 тыс. иностранных болельщиков и членов их семей, и, скорее всего, финальное количество будет ниже рубежа в 400 тыс.», — считает руководитель департамента въездного туризма туроператора KMP Group Александр Макляровский.
Напомним, зимой и весной этого года в России ожидалось порядка 1,5 млн иностранных болельщиков в рамках ЧМ-2018. В частности, в январе именно такое прогнозное число было озвучено в Госдуме. В феврале оптимизм продолжал нарастать.
«Мы предполагаем, что только в рамках Чемпионата мира по футболу приедет порядка полутора миллионов человек. Может быть, число туристов, гостей и болельщиков будет больше — сейчас идет продажа билетов», — сообщал глава Ростуризма Олег Сафонов.
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