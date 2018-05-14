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Площадку Нижнетагильского мясокомбината продают вместе с арендаторами за 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. В Свердловской области появились объявления о продаже действующего арендного бизнеса — Нижнетагильского мясокомбината вместе с арендаторами — за 300 млн руб.



В объявлении поясняется, что цена указана без торга. Срок окупаемости бизнеса оценивается в 8 лет.



Напомним, до своего банкротства в 2014 году Нижнетагильский мясокомбинат вместе с Екатеринбургским мясокомбинатом (ЕМК) входил в холдинг «Агросервис» предпринимателя Юрия Дубового. В дальнейшем предприятие было признано несостоятельным, его имущество в 2016 году частично продано на торгах ЕМК за минимальную цену. Однако значительная часть объектов оказалась невостребованной.

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